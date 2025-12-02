Perché Svilar non viene convocato in Nazionale: cos'è successo tra il portiere della Roma, il Belgio e la Serbia

"Ho sempre convinto Mile ad accettare la chiamata della Serbia e giocare per noi - ha dichiarato non troppo tempo fa il padre - Lui però è nato in Belgio, ha giocato con la maggior parte dei ragazzi - che adesso giocano per la Nazionale - nelle selezioni giovanili. Ma non so davvero cosa sia successo".

Avendo debuttato con la Serbia, le regole FIFA gli impediscono di giocare col Belgio: insomma, mani legate e beffa su entrambi i fronti, ecco perché Svilar in Nazionale non ci va mai. Paradossale.