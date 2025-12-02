Perché Svilar non viene convocato in Nazionale: cos'è successo tra il portiere della Roma, il Belgio e la Serbia

Come fa, un portiere del genere, a non giocare in Nazionale?
Il protagonista del paradosso è Mile Svilar, fresco di nomina a miglior numero uno dell'ultima Serie A e che anche in questo avvio di stagione si sta confermando all'apice di una carriera che lo ha visto sbocciare ed esplodere tra i pali della Roma.
Però… c'è un però: il custode giallorosso durante le soste non viene mai convocato, restando a Trigoria ad allenarsi col resto dei compagni fuori dai giri delle rispettive rappresentative.
Perché? Come mai Svilar viene sistematicamente escluso dalle scelte del commissario tecnico di competenza? L'assurdità, perché così va definita, affonda in radici ben più profonde e non riguarda di certo il valore del calciatore.