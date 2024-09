Perché su FC 25 non c'è Camarda? L'attaccante del Milan non può essere utilizzato in nessuna modalità

Rispetto al caso Lamine Yamal di FC 24, quello di Camarda è diverso. Il 16enne rossonero non è presente su FC 25: almeno per ora.

Nel corso dell'estate 2024, il Milan ha salutato pochi idoli. Dopo anni rossoneri importanti ha salutato però un attaccante come Oliver Giroud, deciso a proseguire la sua carriera in America e in particolare a Los Angeles con la maglia dell'FC. Al suo posto è arrivato Morata, con il giovanissimo Francesco Camarda che scalpita per avere spazio dopo aver battuto diversi record nel 2023/2024.

Il Milan ha scelto inizialmente di lasciare Camarda alla nuova seconda squadra, il Milan Futuro che partecipa alla Serie C, ma non per questo il classe 2008 sarà sicuramente lontano dal team di Fonseca per tutta l'annata.

Una decisione che si ripercuote così anche su FC 25, il gioco di EA Sports in cui Milan è chiamato Milano FC (i diritti sono nelle mani di Konami, per eFootball).