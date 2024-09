Perché la Stella Rossa si chiama così? La storia dietro al nome del club di calcio di Belgrado

Vincitrice di Champions e Intercontinentale, la Stella Rossa è una delle due grandi di Serbia: ma cosa c'è dietro il suo nome?

Quando si parla di campionato serbo, non si può non citare le due grandi di Belgrado, Partizan e soprattutto Stella Rossa. Quest'ultima, infatti, è riuscita nell'impresa di vincere la Champions League negli anni '90, diventando mito assoluto non solo in patria ma in tutta Europa.

Regina del campionato serbo davanti ai cugini del Partizan, la Stella Rossa ha avuto modo di conquistare anche la Coppa Intercontinentale dopo il successo nell'allora Coppa dei Campioni. Negli ultimi trent'anni, però, il club di Belgrado non è mai riuscita a fare la voce grossa in Europa.

Qualificata per la rinnovata Champions del 2024/2025, la Stella Rossa proverà a tornare grande, sfidando tra le altre l'Inter. Il suo nome è leggendario, ma per quale motivo si chiama così?