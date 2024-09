Perché Soulé in panchina per tutta la partita in Genoa-Roma: infortunio o scelta tecnica?

L'ex bianconero, titolare nelle prime tre giornate, non ha giocato nemmeno un minuto al Ferraris. De Rossi: "I cambi li fai in base a chi sta fuori".

Prima vittoria in campionato: dopo due pareggi e una sconfitta, la Roma batte 1-0 il Genoa, vede Dovbyk sbloccarsi e rialza la testa dopo settimane complicate sia all'interno che all'esterno del terreno di gioco.

Sorridono tutti, sorride Daniele De Rossi e sorride un po' a denti stretti anche Matias Soulé. Che al Ferraris, a sorpresa, in campo non si è visto. Non nel senso di una partita incolore: nel senso che l'argentino è rimasto seduto in panchina per tutto l'incontro.

Una sorpresa doppia, se è vero che proprio Soulé era stato uno dei cardini offensivi di una Roma che, nelle prime tre giornate, aveva fatto a meno di Dybala ma mai di lui.