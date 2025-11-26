Perché Arne Slot non è ancora stato esonerato dal Liverpool: col PSV aria di "derby" decisivo per la panchina

You'll never walk alone? I tifosi del Liverpool hanno iniziato ad abbandonare Anfield molto prima che terminasse la disastrosa partita contro il Nottingham Forest. Sapevano che non c'erano più speranze dopo lo 0-3 di Gibbs-White a 12 minuti dalla fine. La partita, a dire il vero, sembrava già compromessa per i padroni di casa dopo poco più di mezz'ora di gioco.

I Reds hanno ripetutamente recuperato da uno svantaggio, finendo per vincere o pareggiare le partite, durante il trionfale 2024/2025: hanno conquistato 23 punti dopo essere andati sotto nel punteggio. Ma quest'anno non ci sono riusciti nemmeno una volta. Il bilancio è di sei sconfitte su 12 partite: quella di sabato è stata fin qui la più imbarazzante.

Nonostante avesse iniziato la giornata in zona retrocessione, il Forest ha conquistato una facile vittoria in casa dei campioni in carica, consentendo ai propri tifosi di trascorrere gli ultimi minuti di gioco alternando festosamente la richiesta del quarto goal e cori di scherno nei confronti di Arne Slot, del tipo "Domani mattina verrai esonerato!".

In realtà no, Slot non è stato esonerato: è ancora l'allenatore del Liverpool e lo sarà anche stasera contro il PSV. Ma per quanto tempo ancora? Lo stesso Slot ha ammesso che il ko contro il Forest è stato "un risultato molto, molto, molto negativo", per cui quanto dovranno peggiorare le cose prima che i proprietari del club decidano di agire?