Perché Sebastiano Esposito non gioca Parma-Empoli: infortunio o scelta tecnica? Non è nemmeno in panchina

L'attaccante di D'Aversa non è a disposizione per la partita di mezzogiorno e mezzo al Tardini: il motivo e quando tornerà in campo.

Due sconfitte di fila, dopo aver iniziato così bene il campionato, fanno male. Anche se va analizzato anche il modo in cui l'Empoli ha perso: in rimonta contro la Lazio, dopo essere passato in vantaggio anche all'Olimpico, e dopo aver giocato un gran primo tempo contro il Napoli.

Nell'anticipo di mezzogiorno e mezzo in casa del Parma, però, i toscani scenderanno in campo senza uno dei pezzi pregiati di questo avvio di stagione: Sebastiano Esposito. Non sarà il prodotto delle giovanili dell'Inter a fare coppia in attacco con Colombo, bensì l'ex giallorosso Solbakken.

Ma perché Esposito non gioca Parma-Empoli? Si tratta di un infortunio o di una scelta tecnica da parte del grande ex Roberto D'Aversa?