Perché Retegui non gioca Bologna-Atalanta: scelta tecnica o infortunio?

Bologna vs Atalanta

Il centravanti atalantino non compare nell'undici titolare scelto da Gasperini per l'anticipo di campionato del Dall'Ara: la motivazione.

Mateo Retegui non gioca: è questo a risaltare maggiormente dopo l'annuncio della propria formazione ufficiale da parte dell'Atalanta.

Nell'undici di partenza di Gian Piero Gasperini in occasione dell'anticipo di campionato in casa del Bologna non compare il nome dell'attaccante italo-argentino: il ruolo di prima punta sarà ricoperto da Lookman.

Ma perché Retegui non gioca Bologna-Atalanta? Si tratta di una scelta tecnica parte di Gasperini o di un infortunio rimediato dall'ex genoano?