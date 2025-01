Perché Rashford non gioca e può lasciare il Manchester United: i motivi dell'addio

L'attaccante inglese non gioca da un mese: l'ultima presenza è datata 12 dicembre, poi solo esclusioni. Milan e Juventus sono alla finestra.

Ormai è assodato: Marcus Rashford, prima o poi, lascerà il Manchester United. Più prima che poi, probabilmente: magari già a gennaio, mese che l'inglese si augura possa rappresentare la svolta nel momento più difficile della propria carriera.

Il motivo? Rashford non sta più giocando. Non da oggi: ormai da parecchio tempo. Ed è per questo che il suo nome ha iniziato a circolare con discreta costanza anche negli ambienti italiani: al Milan, ad esempio, ma anche alla Juventus.

Perché Rashford non gioca più, dopo esser stato per anni una delle punte di diamante dello United? Il motivo ha a che fare con il rapporto ormai incrinato con Ruben Amorim, il nuovo manager, in carica dall'inizio di novembre al posto di Erik ten Hag.