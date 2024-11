Perché Rafael Leão non gioca Slovan Bratislava-Milan: infortunio o scelta tecnica di Fonseca? La motivazione

Slovan Bratislava vs AC Milan

L'attaccante portoghese non è presente nell'undici di partenza del Milan per la gara contro gli Slovacchi: il perché della sua assenza.

Rafael Leão non gioca Slovan Bratislava-Milan: è questa la notizia più importante proveniente dalla Slovacchia, dove i rossoneri affrontano la formazione dell'ex Juraj Kucka nella quinta giornata del girone di Champions League.

Il Milan ha divulgato la propria formazione titolare per la gara contro lo Slovan, che prenderà il via alle ore 18.45, e Leão, appunto, non c'è: al suo posto giocherà Okafor sull'out di sinistra.

Ma perché Leão non gioca Slovan Bratislava-Milan? La motivazione dell'assenza del portoghese dall'undici di partenza di Paulo Fonseca.