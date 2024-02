Perché Radonjic ha lasciato il Torino, lo spiega Vagnati: "Se cambia così spesso squadra un motivo c'è"

Parla il direttore sportivo del Torino: "Radonjic ha grandi limiti di tenuta mentale". Su Buongiorno: "A gennaio c'è stata qualche telefonata".

Il trasferimento di Nemanja Radonjic dal Torino al Maiorca, andato in scena durante la finestra di mercato invernale, si può definire quasi in un modo solo: un toccasana. Per il giocatore e per il club granata.

Sono note le incomprensioni tra Radonijc e Ivan Juric, che più volte nell'ultimo anno e mezzo hanno portato i due allo scontro. E anche Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ne ha parlato.

Lo ha fatto durante la conferenza stampa di presentazione di David Okereke, acquisto last minute del Toro a gennaio, peraltro già sceso in campo contro il Sassuolo. Un intervento nel quale gli argomenti toccati sono stati anche altri: il futuro di Alessandro Buongiorno, ad esempio.