Perché Politano e Raspadori non giocano Germania-Italia: infortunio, squalifica o scelta tecnica da parte di Spalletti?

I due giocatori del Napoli non fanno parte dell'11 dell'Italia, che in Germania cerca la qualificazione alle semifinali di Nations League: il motivo.

Unico obiettivo: vincere. L'Italia è con le spalle al muro dopo la sconfitta rimediata giovedì scorso a San Siro: la nazionale di Luciano Spalletti dovrà a sua volta vincere in Germania per continuare a sognare le semifinali della Nations League.

Gli azzurri lo faranno senza due elementi che all'andata erano partiti dall'inizio: Matteo Politano e Giacomo Raspadori. Entrambi i giocatori del Napoli non fanno parte dell'undici di partenza scelto da Spalletti per la gara del Signal Iduna Park, in programma alle ore 20.45: loro due come l'infortunato Calafiori e Rovella, sostituito da Ricci.

Perché, dunque, Di Lorenzo non gioca Germania-Italia? È infortunato, squalificato oppure semplicemente si tratta di una scelta tecnica da parte di Spalletti?