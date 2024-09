Da titolare a riserva, perché Pavlovic non gioca più nel Milan: le parole di Fonseca

Potenziale punto fermo della difesa di Fonseca, il serbo è stato scalzato da Gabbia. Il tecnico: "Matteo merita di giocare".

Obiettivo numero uno: confermarsi. Che il derby vinto contro l'Inter, insomma, non rappresenti un'eccezione per il Milan. E per far ciò Paulo Fonseca ha trovato la chiave giusta: continuità. Di rendimento e pure nell'undici titolare.

Per questo il tecnico portoghese ha intenzione di ripetere quasi in toto contro il Lecce la formazione che domenica scorsa ha battuto l'Inter. Anche se alle porte c'è la trasferta contro il Bayer Leverkusen, gara già importante per una squadra che deve far dimenticare il pesante 1-3 interno dell'esordio contro il Liverpool.

Ciò significa che Strahinja Pavlovic partirà in panchina anche stasera, nel primo anticipo della quinta giornata di campionato. Il che è una discreta notizia.