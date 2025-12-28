Perché Orban non gioca titolare Milan-Verona: infortunio, scelta tecnica o squalifica? É in panchina o no?

Orban non è stato convocato dalla Nigeria per la Coppa d'Africa, ragion per cui è rimasto a disposizione del Verona: l'assenza è però da collegare a una semplice scelta tecnica di Zanetti.

Per Orban si tratta della quarta panchina di fila dopo dieci apparizioni consecutive dal primo minuto: contro la Fiorentina era entrato alla grande al posta dell'infortunato Giovane, siglando la doppietta decisiva per la prima vittoria in campionato dei veneti.