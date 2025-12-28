Pubblicità
Perché Orban non gioca titolare Milan-Verona: infortunio, scelta tecnica o squalifica? É in panchina o no?

Nell'undici titolare del Verona anti-Milan non c'è Orban: il motivo dell'assenza del nigeriano, non convocato dalla sua nazionale per la Coppa d'Africa.

Forte delle ultime due vittorie di fila, il Verona si presenta alla sfida col Milan nel migliore dei modi: morale alle stelle e speranza rinnovata per il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato, ovvero la salvezza.

Impegno sulla carta proibitivo per gli scaligeri, che però hanno voglia di stupire: anche senza l'apporto di Gift Orban, escluso dall'undici titolare schierato da mister Zanetti.

Ma perché il nigeriano non fa parte della formazione di partenza? Infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base di questa decisione?

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL VERONA: CHI GIOCA AL POSTO DI ORBAN

    A fare coppia con Giovane (completamente recuperato dagli acciacchi a una caviglia) sarà Mosquera. Oyegoke e Bradaric sugli esterni, Al-Musrati in cabina di regia.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. All. Zanetti.

  • ORBAN IN PANCHINA?

    Sì, Orban è uno dei giocatori eventualmente impiegabili a gara in corso da Zanetti.

    Questa la lista completa: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou, Valentini; Gagliardini, Harroui, Kastanos, Serdar, Slotsager, Yellu; Ajayi, Orban, Sarr.

  • PERCHÉ ORBAN NON GIOCA MILAN-VERONA: IL MOTIVO

    Orban non è stato convocato dalla Nigeria per la Coppa d'Africa, ragion per cui è rimasto a disposizione del Verona: l'assenza è però da collegare a una semplice scelta tecnica di Zanetti.

    Per Orban si tratta della quarta panchina di fila dopo dieci apparizioni consecutive dal primo minuto: contro la Fiorentina era entrato alla grande al posta dell'infortunato Giovane, siglando la doppietta decisiva per la prima vittoria in campionato dei veneti.

  • I NUMERI DI ORBAN

    Sono quattro le reti messe a segno dall'ex Hoffenheim finora: prima delle due inferte alla Fiorentina, il nigeriano aveva punito la Juventus (trasformando un calcio di rigore) e il Cagliari.

    Al netto delle difficoltà dell'ultimo periodo, Orban è comunque al primo posto nella classifica dei migliori marcatori stagionali del Verona: a una lunghezza di distanza c'è Giovane, che tenterà l'aggancio al compagno di squadra già a partire da oggi.

