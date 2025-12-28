Perché Orban non gioca titolare Milan-Verona: infortunio, scelta tecnica o squalifica? É in panchina o no?

Forte delle ultime due vittorie di fila, il Verona si presenta alla sfida col Milan nel migliore dei modi: morale alle stelle e speranza rinnovata per il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato, ovvero la salvezza.
Impegno sulla carta proibitivo per gli scaligeri, che però hanno voglia di stupire: anche senza l'apporto di Gift Orban, escluso dall'undici titolare schierato da mister Zanetti.
Ma perché il nigeriano non fa parte della formazione di partenza? Infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base di questa decisione?