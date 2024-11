Perché Okafor non gioca e non è nemmeno in panchina in Milan-Empoli: infortunio, squalifica o influenza?

Lo svizzero non è a disposizione di Fonseca in occasione dell'anticipo di San Siro delle 18: la motivazione della sua assenza.

Noah Okafor non gioca Milan-Empoli: è questa una delle sorprese derivanti dalla lettura delle formazioni ufficiali di Milan-Empoli, in cui l'attaccante svizzero non è presente.

Okafor è reduce dalla gara disputata da titolare martedì scorso, in Champions League, in casa dello Slovan Bratislava: match insufficiente per lui, sostituito da Leao tra primo e secondo tempo, ma vinto per 3-2 dal Milan. Contro l'Empoli, però, come detto non ci sarà.

Ma perché Okafor non è a disposizione di Paulo Fonseca per Milan-Empoli? La motivazione della sua assenza.