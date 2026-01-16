Perché Nzola non gioca più e salta anche Pisa-Atalanta: cos'è successo dopo le critiche di Gilardino

Colpo estivo del Pisa, M'Bala Nzola non è riuscito a rispondere pienamente alle aspettative di piazza e allenatore. E ora la sua situazione nella rosa nerazzurra è diventata critica.

