Perché Nzola non gioca più e salta anche Pisa-Atalanta: cos'è successo dopo le critiche di Gilardino

Tutto lasciava presagire che Pisa potesse rappresentare la piazza ideale per M'Bala Nzola, il luogo giusto per ripartire e tornare protagonista in Serie A.
In Toscana, infatti, ma sulla sponda viola, l’attaccante angolano aveva ampiamente deluso, al punto da essere ceduto in prestito al Lens in Ligue 1, dove aveva comunque mostrato segnali di crescita, realizzando sei reti in 21 presenze.
Tuttavia, dopo appena metà stagione in nerazzurro, Nzola sembra già vicino all’addio: Alberto Gilardino sarebbe infatti rimasto molto deluso, non solo dalle prestazioni dell’attaccante, ma anche dal suo atteggiamento in campo.