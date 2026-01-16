Pubblicità
Mbala Nzola PisaGetty Images
Michael Baldoin

Perché Nzola non gioca più e salta anche Pisa-Atalanta: cos'è successo dopo le critiche di Gilardino

Colpo estivo del Pisa, M'Bala Nzola non è riuscito a rispondere pienamente alle aspettative di piazza e allenatore. E ora la sua situazione nella rosa nerazzurra è diventata critica.

Tutto lasciava presagire che Pisa potesse rappresentare la piazza ideale per M'Bala Nzola, il luogo giusto per ripartire e tornare protagonista in Serie A.

In Toscana, infatti, ma sulla sponda viola, l’attaccante angolano aveva ampiamente deluso, al punto da essere ceduto in prestito al Lens in Ligue 1, dove aveva comunque mostrato segnali di crescita, realizzando sei reti in 21 presenze.

Tuttavia, dopo appena metà stagione in nerazzurro, Nzola sembra già vicino all’addio: Alberto Gilardino sarebbe infatti rimasto molto deluso, non solo dalle prestazioni dell’attaccante, ma anche dal suo atteggiamento in campo.

  • PRESTAZIONE DISASTROSA CONTRO IL COMO

    La prestazione contro il Como dello scorso 6 gennaio, con ogni probabilità l’ultima in maglia nerazzurra, ha spinto il Pisa a riconsiderare la posizione di Nzola all’interno del proprio progetto tecnico.

    L’attaccante di proprietà della Fiorentina ha infatti offerto una delle prove più deludenti dal suo arrivo in Italia, non solo sotto il profilo tecnico - emblematico il rigore fallito nel finale - ma soprattutto per quanto riguarda l’approccio alla gara.

    A pesare è anche quanto accaduto lo scorso 8 dicembre: l’espulsione diretta rimediata nello scontro diretto, poi perso, contro il Parma, seguita dalla partenza per la Coppa d’Africa con la sua nazionale.

    Il Pisa si attendeva un giocatore diverso al rientro da quella pausa, ma le aspettative, almeno finora, non sono state rispettate.

  • GILARDINO PER NIENTE SODDISFATTO: "NZOLA DEVE CAPIRE COSA VUOL FARE"

    Dopo la sfida contro il Como, Gilardino non ha nascosto la sua frustrazione per la prestazione negativa di Nzola:

    "Da Nzola ci aspettiamo di più, è un giocatore d’esperienza. Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo anche la sua posizione”.

    E aggiungendo in seguito: "“Io ho bisogno di gente che voglia mettersi in discussione al 100%. Con la società faremo delle valutazioni di mercato, coloro che saranno a mia disposizione devono avere tutti la stessa idea."

  • AI MARGINI DEL PROGETTO: SI ALLENA A PARTE

    Dopo la gara contro il Como, Nzola non è stato convocato per la successiva trasferta al Bluenergy Stadium contro l’Udinese e non sarà a disposizione nemmeno per la sfida con l’Atalanta.

    Il classe ’96 si allena ormai da giorni a parte e attende sviluppi sul fronte mercato.

    Nel frattempo si sono fatte avanti Cagliari e Genoa, ma né la Fiorentina né il Pisa sembrano intenzionati a rinforzare una diretta concorrente. Per questo, la pista più concreta porta alla Serie B, con lo Spezia alla finestra, oppure a un nuovo trasferimento all’estero dopo l’esperienza al Lens.

  • LA STAGIONE DI NZOLA

    Sono soltanto tre i goal messi a segno da Nzola con la maglia del Pisa tra Serie A e Coppa Italia in 17 presenze, numeri decisamente insufficienti per una squadra impegnata nella lotta salvezza.

    La prima rete in nerazzurro è arrivata nella trasferta del Maradona contro il Napoli, persa per 3-2, seguita dal gol del 2-2 contro il Milan il 24 ottobre a San Siro.

    Il terzo e ultimo sigillo è stato realizzato nello scontro diretto contro un’altra neopromossa, il Sassuolo, anche in quel caso in occasione del 2-2 al MAPEI Stadium. Nzola, dunque, con ogni probabilità chiuderà la sua esperienza in nerazzurro senza aver mai segnato all’Arena Garibaldi, davanti al proprio pubblico.

