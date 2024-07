Perché non si gioca la finale per il terzo e quarto posto a Euro 2024?

Niente finalina e medaglia di bronzo agli Europei in corso in Germania: il format è cambiato a causa di un episodio che ha coinvolto l’Italia.

Euro 2024 è giunto nella fase finale. Manca sempre meno alla finalissima, che eleggerà la squadra campione d’Europa.

Anche questa edizione degli Europei, però, non premierà la terza classificata e consegnerà la medaglia di bronzo.

Il format, infatti, non prevede la finale per il terzo e quarto posto, come di consueto. Il regolamento in vigore dal 1980 ha eliminato la finalina che assegna l’ultimo posto del podio.

Il motivo riguarda l’Italia e un episodio che ha visto protagonista gli Azzurri.