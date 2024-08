Perché non è (ancora) il Napoli di Conte: mancano uomini e fame

Hellas Verona vs SSC Napoli

Quella vista crollare sotto i colpi del Verona non sembra una squadra di Conte, il processo di trasformazione sarà più lungo del previsto.

Un debutto schock per il Napoli di Antonio Conte che affonda sotto i colpi di Livramento e Mosquera, due attaccanti pescati dal bravissimo Sogliano in campionati minori mentre Raspadori e Simeone non vedono palla.

Troppo presto, certo, per parlare di un'altra 'fatal Verona', ma di certo la trasferta del 'Bentegodi' apre profonde riflessioni su presente e futuro partenopeo. Anche se siamo solo alla prima giornata e di tempo per sistemare le cose ce n'è, eccome.

Forse ancora più preoccupante della sconfitta, seppure pesante, è però proprio l'atteggiamento tenuto da Conte sia in panchina che davanti ai microfoni dopo la partita. Dimesso, quasi rassegnato di fronte a problemi più grandi di quelli che forse si aspettava.