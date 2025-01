Perché non c'è il minuto di silenzio per Aldo Agroppi a Riyadh in Supercoppa Italiana? La decisione della Lega Serie A in Arabia Saudita

La decisione della Lega Serie A prima delle partite di Supercoppa: i precedenti per ricordare Gigi Riva e Beckenbauer e la cultura locale.

Il 2025 si è aperto con un lutto per il mondo del calcio italiano. Il 2 gennaio è scomparso all’età di 80 anni Aldo Agroppi.

L’ex centrocampista e poi allenatore, divenuto volto noto della televisione come opinionista e commentatore, ha segnato un pezzo di storia del Torino da calciatore, e del calcio italiano.

Agroppi è morto a Piombino, la sua città natale, dove era ricoverato da qualche giorno in ospedale a causa di una polmonite.

A poche ore dal calcio d’inizio della Supercoppa Italiana a Riyadh, la Lega Serie A ha deciso che il tradizionale minuto di silenzio in onore di Agroppi sarà osservato solo in Italia e non in Arabia Saudita.