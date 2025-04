Perché Neuer e Musiala non giocano Bayern Monaco-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Bayern Monaco vs Inter

Kompany senza Neuer e Musiala per la sfida dell’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Inter valida per i quarti di Champions League: il motivo.

Il conto alla rovescia sta ormai per concludersi: questa sera alla 21 Bayern Monaco e Inter si sfidano nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Novanta minuti tutti da vivere, tra due delle squadre favorite per la vittoria finale.

Tante le stelle che scenderanno in campo all’Allianz Arena, così come saranno davvero numerosi gli assenti illustri che seguiranno il match dalle tribune.

Assenze importanti in entrambe le squadre, con Kompany che tra gli altri dovrà fare a meno anche di Neuer e Musiala. Ma perché i due calciatori non scenderanno in campo? infortunio, scelta tecnica o squalifica?