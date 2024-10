I 2 goal e i 4 assist non bastano a David Neres per essere un titolare del Napoli: a suo sfavore, un Politano super e dettami tattici da assimilare.

A giudicare dalle statistiche, l'approccio di David Neres con la sua nuova avventura al Napoli è stato da applausi.

Due goal e quattro assist in 139 minuti giocati, partendo dall'inizio soltanto una volta (in Coppa Italia): il 27enne brasiliano sa come lasciare il segno, ma al momento non riesce a diventare un titolare.

Perché Neres gioca poco? Focus sui motivi del poco spazio riservatogli fin qui da Antonio Conte.