Perché Napoli e Inter vogliono Mario Hermoso: esperienza a costo (quasi) zero

Napoli e Inter sono i club italiani interessati a Hermoso, reduce dalla fine dell'avventura all'Atletico Madrid.

La difesa al centro del calciomercato, almeno a giudicare dalle operazioni in divenire in cui si stanno incrociando le strategie di Napoli e Inter.

Entrambi i club sono a caccia di profili utili a dar manforte al reparto arretrato: in particolare i partenopei, dove Antonio Conte è intenzionato a rivoluzionare una delle zone di campo che più hanno sofferto nella scorsa stagione.

Per l'Inter c'è da fare un discorso relativo al grave infortunio alla tibia rimediato da Buchanan in nazionale: stop stimato tra i quattro e i cinque mesi per l'ex Bruges, il che ha fatto scattare il campanello d'allarme in seno alla dirigenza nerazzurra.

Come riportato da 'Sky Sport', oltre a quello di Alessandro Buongiorno c'è anche un altro profilo potenzialmente diviso tra l'approdo a Napoli o nella Milano nerazzurra: stiamo parlando di Mario Hermoso.