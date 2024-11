Lo spagnolo non è in campo per la partita di Champions League tra Slovan Bratislava e Milan: in campo Abraham.

Dopo il pari a reti bianche contro la Juventus, il Milan torna in campo in Champions League per la quinta partita. Trasferta slovacca contro lo Slovan Bratislava per la squadra di Fonseca, riuscita a riprendersi in campo europeo con le vittorie contro Bruges e soprattutto Real Madrid. Per la partita odierna di Bratislava Fonseca punta su Abraham come centravanti, vista l'assenza di Alvaro Morata.