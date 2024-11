Perché il Milan vuole Ricci? Il ruolo del giocatore del Torino e le cifre dell'operazione

Il centrocampista granata è il principale obiettivo per la prossima stagione: Moncada ha già preso informazioni per anticipare la folta concorrenza.

Siamo appena a novembre ma il Milan già programma la prossima stagione: in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa c'è Samuele Ricci.

Il centrocampista del Torino sta vivendo una stagione da protagonista e si è già ritagliato un ruolo importante con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Paulo Fonseca gradirebbe un suo inserimento fin da subito, ma i granata non sono disposti ad aprire una trattativa per il mercato di gennaio: nel frattempo i rossoneri pensano alle possibile alternative per il presente in quel ruolo.