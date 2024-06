Perché il Milan non ha preso Antonio Conte? Ibrahimovic svela il motivo preciso: "Non è quello che cercavamo"

Lo svedese ha motivato la scelta del Milan di puntare su Paulo Fonseca e non su Conte: "Qui abbiamo un allenatore, non un manager".

L'ex romanista Vincent Candela, in un'intervista a Tuttosport di qualche giorno fa, ha criticato la scelta del Milan di affidarsi a Paulo Fonseca per la successione di Stefano Pioli: questo è un club che merita un allenatore come Antonio Conte, era il succo del discorso.

Il pensiero, inutile girarci troppo intorno, ricalca quello di una buona fetta di tifoseria rossonera. Conte era il preferito, anche se arriva da un'esperienza a due facce al Tottenham. Era il preferito per il curriculum, per quel che ha vinto in Italia e pure in Inghilterra, per la capacità di lasciare la propria impronta in maniera visibile.

E dunque, perché il Milan non ha provato a prendere Conte, poi accasatosi in un club senza le coppe europee come il Napoli? Zlatan Ibrahimovic, nel corso dell'intervento mattutino in cui ha annunciato proprio l'arrivo di Fonseca, ha risposto.