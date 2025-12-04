Perché McKennie gioca sempre con tutti gli allenatori, da Allegri a Spalletti: è il tuttofare della Juventus

La storia si ripete ogni stagione: in ogni ipotetica formazione titolare dei bianconeri Weston McKennie non risulta mai nell’undici di partenza, per poi però sovvertire le gerarchie partita dopo partita.

Perché da quando è arrivato alla Juventus, nell’estate del 2020, il centrocampista americano si è sempre guadagnato spazio e un ruolo da protagonista con tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina bianconera.

Ma come mai McKennie gioca sempre? Quali sono le caratteristiche che lo rendono speciale agli occhi di tutti gli allenatori?