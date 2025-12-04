Pubblicità
Nino Caracciolo

Perché McKennie gioca sempre con tutti gli allenatori, da Allegri a Spalletti: è il tuttofare della Juventus

L’americano ha raggiunto quota 200 presenze con la Juventus: apprezzato da tutti gli allenatori per le sue caratteristiche uniche, anche con Spalletti è divenuto un intoccabile.

La storia si ripete ogni stagione: in ogni ipotetica formazione titolare dei bianconeri Weston McKennie non risulta mai nell’undici di partenza, per poi però sovvertire le gerarchie partita dopo partita.


Perché da quando è arrivato alla Juventus, nell’estate del 2020, il centrocampista americano si è sempre guadagnato spazio e un ruolo da protagonista con tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina bianconera.

Ma come mai McKennie gioca sempre? Quali sono le caratteristiche che lo rendono speciale agli occhi di tutti gli allenatori?

  • I NUMERI IN BIANCONERO

    Alla Juventus dal 2020 (solo a gennaio 2023 si è trasferito per sei mesi al Leeds), McKennie ha collezionato ben 200 presenze con la maglia bianconera, impreziosite da 19 goal e 20 assist. Numeri importanti che confermano la sua importanza a centralità nel mondo Juventus.

  • APPREZZATO DA TUTTI GLI ALLENATORI

    McKennie ha una peculiarità unica: ha trovato spazio con tutti gli allenatori che si sono susseguiti negli anni sulla panchina della Juventus. A iniziare da Max Allegri, passando per Pirlo, Thiago Motta, Tudor e infine Spalletti. 

  • PUNTO FERMO PER SPALLETTI

    Da quando Spalletti è arrivato sulla panchina della Juventus, McKennie è sempre giocato da titolare tutti gli incontri disputati fino a oggi dalla Juventus: 4 volte in campionato, due in Champions League e una in Coppa Italia. Segnale chiaro di come l’americano sia considerato un punto fermo da Spalletti.

  • DUTTILITÀ AL POTERE

    Weston McKennie ha delle caratteristiche uniche, che gli permettono di ricoprire quasi tutte le posizioni in campo. Tranne che in porta, l’americano ha giocato ovunque: a centrocampo, suo ruolo naturale, ma anche come esterno di destra, mediano, trequartista e all’occorrenza anche terzino. Una duttilità, abbinata alla voglia di non arrendersi mai, che lo fa diventare un tuttofare intoccabile per il mondo Juventus.

