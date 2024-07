Perché Mbappé e Bellingham non sono stati convocati e non giocano Real Madrid-Milan: tutti gli assenti

Le due stelle dei Blancos non scenderanno in campo contro i rossoneri in amichevoli: i motivi dell'esclusione.

Proseguono i test match di prestigio per il Milan di Paulo Fonseca che, dopo aver battuto in amichevole il Manchester City, affronta il Real Madrid Campione d'Europa. La sfida, che fa parte del tour negli Stati Uniti dei rossoneri, si preannuncia come un banco di prova importante per provare le idee calcistiche del nuovo tecnico, ma non solo. Eppure, all'appello mancheranno giocatori importanti, soprattutto per il Real: non ci saranno, infatti, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, tra gli altri. L'articolo prosegue qui sotto