Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Marcus Thuram Inter Slavia PragueGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Marcus Thuram non gioca Inter-Lazio anche se ha recuperato dall'infortunio: Bonny titolare in attacco

Il francese è tornato in gruppo prima della trasferta di Verona, ma ha collezionato solo 20 minuti col Kairat: il motivo della panchina nel posticipo di San Siro.

Pubblicità

Chi pensava che Marcus Thuram potesse fare il proprio ritorno dall'inizio nel posticipo tra Inter e Lazio rimarrà deluso: l'attaccante francese non fa parte dell'undici titolare scelto da Chivu per la gara di San Siro.

Thuram parte dalla panchina contro la Lazio: a far coppia con Lautaro Martinez in attacco sarà il connazionale Ange-Yoan Bonny. Panchina anche per Pio Esposito, leggermente in ritardo nelle gerarchie attuali.

Ma perché Thuram non gioca Inter-Lazio nonostante sia pienamente recuperato dall'infortunio muscolare rimediato alla fine di settembre contro lo Slavia Praga?

  • L'UNDICI TITOLARE DELL'INTER

    Questo è l'undici di partenza scelto da Chivu per sfidare la Lazio:

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu

    • Pubblicità

  • PERCHÉ THURAM NON GIOCA DALL'INIZIO

    Thuram non gioca dall'inizio perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe dopo l'infortunio, ma anche perchél'Inter ha tutta l'intenzione di non affrettare il suo recupero dall'infortunio. Questo nonostante l'ex attaccante del Borussia Monchengladbach sia tornato ad allenarsi assieme al resto della rosa di Chivu nei giorni precedenti la trasferta di Verona, vinta 2-1 domenica scorsa.

    L'allenatore romeno non ha nemmeno portato Thuram in Veneto. E contro il Kairat lo ha fatto partire dalla panchina, consentendogli di mettere minuti nelle gambe solamente nella parte finale della gara, peraltro non semplice da gestire.

    L'Inter e Chivu, insomma, vogliono gestire Thuram. Niente fretta, nessun pericolo di possibili ricadute. Anche perché le alternative in attacco, da Bonny a Esposito, ci sono.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PAROLE DI CHIVU DOPO VERONA

    Il senso di tutto era già stato spiegato dallo stesso Chivu dopo la gara del Bentegodi:

    "Thuram è un po' indietro per quanto riguarda la condizione, non l'abbiamo portato con noi perché non l'avrei messo neanche se fosse cascato il mondo. Voglio calciatori integri: quando ne metti dopo uno dopo tre allenamenti, il rischio di un nuovo stop è alto. Questi errori non li faccio: piuttosto porto un giocatore dell'Under 23, siamo molto attenti anche a quello che accade 'sotto'".

  • NIENTE FRANCIA

    Thuram, peraltro, non è stato nemmeno convocato dal ct francese Didier Deschamps in occasione delle due partite di qualificazione ai Mondiali che i Bleus disputeranno nei prossimi giorni contro Ucraina e Azerbaigian.

    L'attaccante dell'Inter potrà dunque rimanere ad Appiano Gentile per proseguire il proprio recupero, provando a tornare effettivamente al 100% in occasione del big match che attende i nerazzurri dopo la sosta: il derby contro il Milan.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL