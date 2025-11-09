Perché Marcus Thuram non gioca Inter-Lazio anche se ha recuperato dall'infortunio: Bonny titolare in attacco

Thuram non gioca dall'inizio perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe dopo l'infortunio, ma anche perchél'Inter ha tutta l'intenzione di non affrettare il suo recupero dall'infortunio. Questo nonostante l'ex attaccante del Borussia Monchengladbach sia tornato ad allenarsi assieme al resto della rosa di Chivu nei giorni precedenti la trasferta di Verona, vinta 2-1 domenica scorsa.

L'allenatore romeno non ha nemmeno portato Thuram in Veneto. E contro il Kairat lo ha fatto partire dalla panchina, consentendogli di mettere minuti nelle gambe solamente nella parte finale della gara, peraltro non semplice da gestire.

L'Inter e Chivu, insomma, vogliono gestire Thuram. Niente fretta, nessun pericolo di possibili ricadute. Anche perché le alternative in attacco, da Bonny a Esposito, ci sono.