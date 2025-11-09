Perché Marcus Thuram non gioca Inter-Lazio anche se ha recuperato dall'infortunio: Bonny titolare in attacco

Chi pensava che Marcus Thuram potesse fare il proprio ritorno dall'inizio nel posticipo tra Inter e Lazio rimarrà deluso: l'attaccante francese non fa parte dell'undici titolare scelto da Chivu per la gara di San Siro.
Thuram parte dalla panchina contro la Lazio: a far coppia con Lautaro Martinez in attacco sarà il connazionale Ange-Yoan Bonny. Panchina anche per Pio Esposito, leggermente in ritardo nelle gerarchie attuali.
Ma perché Thuram non gioca Inter-Lazio nonostante sia pienamente recuperato dall'infortunio muscolare rimediato alla fine di settembre contro lo Slavia Praga?