Perché Manchester United, PSG e altri top club stanno seguendo Tylel Tati, il fenomeno del Nantes soprannominato “il nuovo Leny Yoro”

Tylel Tati ha iniziato a giocare con l’Under 17 del Nantes quando aveva appena 15 anni, per poi essere promosso nella squadra riserve nella fase finale della stagione 2024-25. Ha contribuito a portare il club fino alla finale del Championnat U19, poi persa 2-1 contro il PSG. La delusione per il titolo sfumato è però durata poco: Tati aveva già impressionato lo staff della prima squadra, che lo ha invitato a svolgere la preparazione estiva con i “grandi”.

Durante il precampionato il giovane centrale si è messo in grande evidenza, tanto da essere inserito nell’XI titolare per la prima gara di Ligue 1 della stagione, in casa contro il PSG. I campioni del Triplete hanno vinto 1-0, ma Tati non ha praticamente sbagliato nulla, meritandosi recensioni entusiaste sia dalla stampa locale che da quella nazionale. L’Équipe ha scritto che il ragazzo “non è mai andato in difficoltà”, sottolineando come sia riuscito a neutralizzare Gonçalo Ramos: l’unica volta in cui l’attaccante portoghese è arrivato davanti a lui lo ha fatto in posizione di fuorigioco.

«Ha giocato una partita molto buona, è calmo, concentrato, e a 17 anni non è affatto male», ha commentato l’allenatore Luis Castro, che non lo ha schierato solo quando il difensore stava recuperando da un piccolo infortunio. Le sue 13 presenze da titolare lo rendono il giocatore Under 18 più utilizzato nei cinque principali campionati europei. La sua esplosione ha creato anche un caso scomodo: il serbo Uros Radakovic, 31 anni, arrivato in estate per dare esperienza al reparto, è stato relegato al ruolo di riserva, collezionando appena quattro presenze, tutte da subentrato.

Nel mese di ottobre Tati ha firmato il suo primo contratto professionistico, legandosi al Nantes fino al 2028, con opzione fino al 2030. Ma è altamente improbabile che resti così a lungo. Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco e Barcellona hanno già inviato osservatori per visionarlo da vicino, mentre anche il PSG continua a monitorarne la crescita.