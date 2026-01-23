Perché Luis Henrique è stato sostituito prima dell'intervallo in Inter-Pisa: infortunio o scelta tecnica?

Succede di tutto nel primo tempo di Inter-Pisa, finito 3-2 dopo che i padroni di casa erano andati sotto di due goal. Una rimonta fatta alla fine del primo tempo, quando in campo non c'era più Luis Henrique.
L'esterno brasiliano, partito titolare ancora una volta, è uscito al minuto 34, con Federico Dimarco che è entrato posizionandosi sulla fascia sinistra mentre Carlos Augusto si è spostato dall'altra parte, dove giocava l'ex Marsiglia.
Ma cosa c'è dietro la sostituzione di Luis Henrique, si tratta di una scelta tecnica o è dovuta ad un problema fisico del giocatore?