Perché Luis Henrique è stato sostituito prima dell'intervallo in Inter-Pisa: infortunio o scelta tecnica?

Il cambio Luis Henrique-Dimarco non è legato ad un infortunio del brasiliano. Nessun problema fisico per lui che però è stato sostituito per scelta tecnica di Chivu.

L'Inter era sotto 2-0 nel momento in cui Luis Henrique è uscito dal campo e Chivu non ha voluto perdere tempo facendo il primo cambio per provare a dare una svolta ad una partita che fin lì era stata da incubo per i nerazzurri.