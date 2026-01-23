Pubblicità
Luis Henrique Inter
Andrea Ajello

Perché Luis Henrique è stato sostituito prima dell'intervallo in Inter-Pisa: infortunio o scelta tecnica?

Dura poco più di mezz'ora la partita di Luis Henrique, sostituito quando ancora doveva finire il primo tempo: al suo posto Dimarco.

Succede di tutto nel primo tempo di Inter-Pisa, finito 3-2 dopo che i padroni di casa erano andati sotto di due goal. Una rimonta fatta alla fine del primo tempo, quando in campo non c'era più Luis Henrique.

L'esterno brasiliano, partito titolare ancora una volta, è uscito al minuto 34, con Federico Dimarco che è entrato posizionandosi sulla fascia sinistra mentre Carlos Augusto si è spostato dall'altra parte, dove giocava l'ex Marsiglia. 

Ma cosa c'è dietro la sostituzione di Luis Henrique, si tratta di una scelta tecnica o è dovuta ad un problema fisico del giocatore?

  • PERCHÈ LUIS HENRIQUE È STATO SOSTITUITO

    Il cambio Luis Henrique-Dimarco non è legato ad un infortunio del brasiliano. Nessun problema fisico per lui che però è stato sostituito per scelta tecnica di Chivu.

    L'Inter era sotto 2-0 nel momento in cui Luis Henrique è uscito dal campo e Chivu non ha voluto perdere tempo facendo il primo cambio per provare a dare una svolta ad una partita che fin lì era stata da incubo per i nerazzurri. 

  • GLI APPLAUSI DEI COMPAGNI

    Una sostituzione che potrebbe lasciare qualche scoria a Luis Henrique, già criticato in questi mesi. Non è un caso infatti che i compagni di squadra, sia in campo che in panchina, abbiano applaudito il brasiliano mentre lasciava il campo.

    Un modo per dare sostegno a Luis Henrique dopo la "bocciatura" tecnica. 

  • LA REAZIONE DI SAN SIRO

    Decisamente differente è stata la reazione dei tifosi nerazzurri presenti a San Siro. Agli applausi dei giocatori dell'Inter infatti non si è unito il pubblico, molto freddo nel momento del cambio.

    Non è certo un mistero che Luis Henrique sia tra i giocatori maggiormente sotto i riflettori del tifo nerazzurro, il cui "giudizio" non potrà essere migliorato dopo Inter-Pisa. 

  • DIMARCO CAMBIA LA PARTITA

    L'aspetto più importante per l'Inter comunque è che il cambio ha avuto subito un effetto sulla squadra; Dimarco infatti entra nell'azione che porta al rigore, è sua la conclusione precedente a quella di Zielinski.

    Ma soprattutto, l'esterno italiano fa l'assist a Lautaro Martinez per il goal del pareggio. La scelta di  Chivu di non aspettare l'intervallo si è rivelata vincente. 

