Perché Lorenzo Pellegrini non gioca Roma-Bologna: infortunio o scelta tecnica? È stato convocato, ma non va neanche in panchina

Il capitano giallorosso, appena escluso da Spalletti in Nazionale, non gioca nemmeno oggi pomeriggio: il motivo della sua assenza.

Nelle stesse ore in cui il suo nome non è comparso nell'ultimo elenco dei convocati di Luciano Spalletti per le prossime sfide dell'Italia, prima contro il Belgio e poi contro la Francia, Lorenzo Pellegrini non gioca neppure Roma-Bologna.

Il capitano giallorosso non è a disposizione di Ivan Juric: non solo non è presente nell'undici titolare della Roma contro i felsinei di Vincenzo Italiano, ma non si siederà neppure in panchina per poter eventualmente fare il proprio ingresso in campo a partita in corso.

Ma perché Lorenzo Pellegrini non gioca contro il Bologna? Si tratta di un infortunio o di una scelta tecnica di Juric?