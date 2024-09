Perché Lorenzo Pellegrini viene fischiato dai tifosi della Roma: le ragioni di un rapporto deteriorato

Il capitano giallorosso viene preso di mira dal proprio pubblico: dal rendimento alla pesantissima eredità di Totti e De Rossi, i motivi.

Lorenzo Pellegrini e la Roma: un rapporto intenso, dal punto di vista di un tifo calcistico mai nascosto, ma allo stesso tempo complicato, se si pensa a tutto quel che è accaduto e ancora sta accadendo nell'ambiente giallorosso.

L'esonero di Daniele De Rossi ha rappresentato la classica goccia traboccata dal vaso. Ancor più dei risultati mediocri ottenuti dalla Roma in questo avvio di stagione, sia in campionato che in Europa League contro l'Athletic. E nel mirino della gente è finito più degli altri proprio Pellegrini, ormai costantemente preso di mira all'Olimpico.

Ma perché i tifosi della Roma fischiano Pellegrini? Le ragioni di un rapporto arrivato forse a un punto di non ritorno sono molteplici.