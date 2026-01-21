Pubblicità
Lookman AtalantaGetty Images
Alessandro De Felice

Perché Lookman non gioca titolare Atalanta-Athletic Bilbao: infortunio o scelta tecnica? Il motivo dell'assenza dal primo minuto in Champions League

Il nigeriano è tornato dalla Coppa d’Africa ma non parte titolare: tra rientro recente e scelte tattiche, ecco perché Palladino lo lascia inizialmente fuori.

Alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta affronta l’Athletic Bilbao nella 7ª giornata della League Phase di Champions League

Una sfida che offre agli orobici la possibilità di ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi, mentre per i baschi rappresenta l’ultima occasione per restare in corsa per i playoff. 

L’attenzione si concentra però soprattutto su Ademola Lookman: nonostante il ritorno dalla Coppa d’Africa, l’attaccante figura solo in panchina, sollevando interrogativi sul motivo dell’esclusione dal primo minuto.

  • LOOKMAN TORNATO DALLA COPPA D’AFRICA

    Lookman è rientrato a Bergamo dopo aver disputato la Coppa d’Africa, conclusa il 17 gennaio con il terzo posto della Nigeria, ed è tornato a disposizione per la rifinitura del 20 gennaio.

    L’attaccante era nuovamente aggregato al gruppo dopo quasi un mese di assenza ed è stato convocato per il match di Champions League contro l’Athletic Club.

  • PERCHÉ LOOKMAN É IN PANCHINA?

    Lookman conta solo due giorni di lavoro in gruppo dopo il rientro dall’impegno continentale e deve attendere, almeno inizialmente, le mosse di Palladino per incidere a gara in corso. 

    L’allenatore ha deciso, infatti, di riproporre lo stesso tridente offensivo visto nell’ultima uscita a Pisa, lasciando il nigeriano in panchina non per infortunio, bensì per una scelta tecnica legata al recupero graduale e alla stabilità offensiva mantenuta dal gruppo già rodato.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.  All. Palladino

    ATHLETIC (4-2-3-1): Unai Simon; Inigo Lekue, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Rego; Gorosabel, Unai Gomez, Navarro; Guruzeta. All. Valverde

