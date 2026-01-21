Perché Lookman non gioca titolare Atalanta-Athletic Bilbao: infortunio o scelta tecnica? Il motivo dell'assenza dal primo minuto in Champions League

Alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta affronta l’Athletic Bilbao nella 7ª giornata della League Phase di Champions League.
Una sfida che offre agli orobici la possibilità di ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi, mentre per i baschi rappresenta l’ultima occasione per restare in corsa per i playoff.
L’attenzione si concentra però soprattutto su Ademola Lookman: nonostante il ritorno dalla Coppa d’Africa, l’attaccante figura solo in panchina, sollevando interrogativi sul motivo dell’esclusione dal primo minuto.