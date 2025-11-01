Perché Lobotka non è entrato al posto di Gilmour in Napoli-Como: la risposta a Conte in panchina, poi l'ingresso solo all'87'

Un altro infortunio, un altro contrattempo: nel primo tempo di Napoli-Como gli azzurri hanno perso anche Billy Gilmour, andato ad aggiungersi a una lista che nelle ultime settimane è cresciuta sempre più.
Problema muscolare per il centrocampista scozzese, schierato ancora una volta titolare da Antonio Conte davanti alla difesa. La sua partita è durata 37 minuti circa, meno di un tempo, prima di una sostituzione divenuta obbligata.
Al posto di Gilmour è entrato Eljif Elmas. Anche se Stanislav Lobotka, ovvero il regista titolare, era presente in panchina. Perché non è stato lo slovacco a prendere il posto del compagno?