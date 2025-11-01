Pubblicità
Lobotka Gilmour NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Lobotka non è entrato al posto di Gilmour in Napoli-Como: la risposta a Conte in panchina, poi l'ingresso solo all'87'

Lo slovacco, reduce da un infortunio, non se l'è sentita di prendere il posto dello scozzese: alla fine ha rimpiazzato Politano a pochissimi minuti dalla fine.

Un altro infortunio, un altro contrattempo: nel primo tempo di Napoli-Como gli azzurri hanno perso anche Billy Gilmour, andato ad aggiungersi a una lista che nelle ultime settimane è cresciuta sempre più.

Problema muscolare per il centrocampista scozzese, schierato ancora una volta titolare da Antonio Conte davanti alla difesa. La sua partita è durata 37 minuti circa, meno di un tempo, prima di una sostituzione divenuta obbligata.

Al posto di Gilmour è entrato Eljif Elmas. Anche se Stanislav Lobotka, ovvero il regista titolare, era presente in panchina. Perché non è stato lo slovacco a prendere il posto del compagno?

  • IL DIALOGO CON CONTE

    Secondo quanto riferito da DAZN, Conte si è portato proprio da Lobotka seduto in panchina e ha parlottato con l'ex giocatore del Celta. Chiedendogli evidentemente lumi sulla disponibilità o meno di entrare in campo.

    Lobotka ha risposto al proprio allenatore che non se la sentiva. Ed è per questo che, alla fine, è stato proprio Elmas a prendere il posto di Gilmour.

  • IL RITORNO DALL'INFORTUNIO

    Lobotka, del resto, è fermo da quasi un mese: dal 5 ottobre, per la precisione, ovvero dalla domenica in cui si è fatto male, dovendo uscire contro il Genoa proprio come Gilmour ha fatto oggi contro il Como.

    Lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra: questo hanno evidenziato gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista slovacco nei giorni successivi. Tempi di recupero stimati: un mese circa, con rientro in capo previsto proprio per l'inizio di novembre.

    Questa era insomma la prima volta in cui Lobotka riassaporava il profumo dell'erba del Maradona dopo l'infortunio.

  • "NON FACCIAMO FESSERIE"

    Anche di questo, del mancato ingresso di Lobotka nel primo tempo, ha parlato Conte nella conferenza stampa post partita:

    "Con Lobotka avevo già parlato ieri. Gli avevo chiesto quale fosse il suo minutaggio, oggi gliel'ho chiesto di nuovo e quando l'ho visto avere un minimo di dubbio ho detto: non facciamo fesserie".

  • L'INGRESSO ALL'87'

    Lobotka, alla fine, in campo ci è andato. Ma soltanto a pochissimi minuti dalla conclusione della partita, all'87', quando Conte lo ha effettivamente inserito al posto di Matteo Politano.

    Lo slovacco, in sostanza, si è sentito di avere solo pochi minuti nelle gambe e non certo un tempo e passa. Ed è per questo che si è messo a disposizione per entrare in campo solamente nel finale di gara, in attesa di capire se potrà giocare dall'inizio martedì contro l'Eintracht Francoforte.

  • IL NUOVO NAPOLI SENZA REGISTA

    Senza Gilmour, e con Lobotka inserito solo all'87', Conte ha così dovuto improvvisare per larghi tratti la creazione di un Napoli senza regista: l'ex allenatore di Juventus e Inter è passato a una sorta di 4-4-2, con Elmas e Anguissa centrali e Politano e Neres sulle fasce, oltre a McTominay a fare da pendolo tra la posizione di mezzala e quella di seconda punta a sostegno di Hojlund.

