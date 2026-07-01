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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Lelio Donato

Perché Liberali ha scelto il Como e dove può giocare con Fabregas: i motivi della scelta, cosa è successo col Milan

Calciomercato
Como

Mattia Liberali era conteso da varie società italiane ma alla fine ha scelto di trasferirsi al Como che lo ha convinto grazie a un progetto tecnico chiaro e più congeniale alle sue caratteristiche. Non è servito il tentativo in extremis del Milan che voleva riprenderselo.

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Negli ultimi giorni è stato uno dei giocatori più contesi sul mercato italiano. Alla fine Mattia Liberali, attualmente impegnato agli Europei Under 19, ha fatto la sua scelta.

Nella prossima stagione vestirà la maglia del Como. La società lariana d'altronde era in fortissimo pressing da settimane per convincere il giocatore a sposare il progetto.

Sulle tracce di Liberali si erano messe anche Sassuolo, dove avrebbe ritrovato Aquilani dopo l'esperienza insieme al Catanzaro, e Juventus. Mentre nelle ultimissime ore il Milan ha cercato di riportarlo clamorosamente in rossonero.

Liberali però ha preferito il Como: ma perché? Cosa c'è dietro la sua scelta? E cosa era successo l'anno scorso col Milan?

  • LIBERALI AL COMO: PREZZO E PERCENTUALE AL MILAN

    Mattia Liberali dopo l'ottima stagione disputata in Serie B con la maglia del Catanzaro rappresentava la classica occasione di mercato.

    Giovanissimo, ha compiuto 19 anni lo scorso aprile, italiano e molto bravo tecnicamente poteva essere acquistando versando una clausola rescissoria da appena 6 milioni di euro.

    Clausola che il Como si è subito mostrato a pagare senza problemi e il cui 50% finirà nelle casse del Milan, che l'estate scorsa aveva deciso di lasciare partire Liberali a costo zero garantendosi solo una percentuale sulla rivendita appunto.

    Dopo aver giocato pochissimo nella prima parte di campionato, il giovane talento azzurro è diventato sempre più centrale a Catanzaro risultando decisivo nella cavalcata dei calabresi verso la finale playoff poi persa contro il Monza.

    Per lui trenta le presenze complessive in Serie B con 4 goal ed altrettanti assist in quella che, di fatto, è stata la sua prima vera stagione tra i grandi.

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  • AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport

    COSA È SUCCESSO COL MILAN

    Nelle ultime ore il Milan ha cercato di inserirsi nell'affare e riportare Liberali in rossonero.

    Sarebbe bastato d'altronde versare appena tre milioni di euro al Catanzaro ma prima bisognava convincere il giocatore, che appena dodici mesi fa era stato di fatto bocciato.

    Nel dicembre 2024 infatti Liberali aveva debuttato in Serie A proprio con la maglia del Milan. Fonseca, allora tecnico rossonero, sembrava credere fortemente nelle sue qualità.

    Il contratto di Liberali però era in scadenza nel 2026 e il giocatore ha deciso di non rinnovare, poco convinto dall'idea di essere aggregato alla seconda squadra piuttosto che entrare in pianta stabile nella rosa per la scorsa stagione.

    A quel punto la società rossonera ha preferito cederlo subito per evitare di perderlo a costo zero. Liberali è dunque passato al Catanzaro con i calabresi che non hanno pagato il suo cartellino ma si impegnavano a versare al Milan il 50% sulla futura rivendita.

    Con l'arrivo di Amorim, che stravede per le qualità di Liberali ed era pronto a metterlo al centro del progetto, il Milan ora è tornato alla carica. Ma nonostante una videocall con Gerry Cardinale la volontà del giocatore non è cambiata: niente ritorno in rossonero. Sulla scelta avrebbe pesato anche la posizione di Zlatan Ibrahimovic all'interno della società, dato che i rapporto con lo svedese non sarebbero idilliaci.

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  • PERCHÈ LIBERALI HA SCELTO IL COMO

    Mattia Liberali, insomma, aveva varie offerte sul tavolo ma la sua prima scelta è stata sempre il Como.

    Il progetto dei lariani ha da subito convinto sia il ragazzo che il suo entourage. L'obiettivo infatti è quello di proseguire in una crescita graduale, cosa che una piazza ambiziosa ma tranquilla come quella di Como può garantire.

    Non va poi tralasciato il fattore Fabregas. Il tecnico spagnolo in questi anni ha già dimostrato di sapere come lavorare con giovani talenti di tutte le nazionalità, aspettando il momento giusto per lanciarli senza troppa fretta. Esemplare in tal senso il caso del croato Baturina che dopo un inizio in panchina è letteralmente esploso nella seconda parte della scorsa stagione.

    Liberali inoltre al Como avrà da subito la possibilità di misurarsi da protagonista pure in Champions League. Vetrina questa che lo stesso Milan non avrebbe potuto garantirgli.

    Il tutto in un sistema tattico che punta molto sulla tecnica e sul gioco nello stretto, ovvero le qualità migliori del ragazzo che non sarà solo un vice Nico Paz ma potrebbe scendere in campo anche insieme all'argentino da mezzala.

  • L'ITALIANIZZAZIONE DEL COMO

    E il Como? Perché ha deciso di puntare con decisione su Mattia Liberali?

    La società lariana in realtà è da sempre molto attenta ai giovani talenti anche se finora ha spesso pescato più sul mercato estero che in Italia.

    Non è un mistero però che il Como abbia bisogno di inserire in rosa giocatori nati nel nostro Paese anche per la questione delle liste UEFA.

    Liberali insomma aveva tutte le caratteristiche richieste per inserirsi al meglio nella rosa di Fabregas: giovane, italiano ma soprattutto molto bravo tecnicamente.

    Da qui la scelta di puntare con decisione sul suo talento. Peraltro ad un costo decisamente contenuto, cosa che non guasta.

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