Perché Liberali ha scelto il Como e dove può giocare con Fabregas: i motivi della scelta, cosa è successo col Milan

Negli ultimi giorni è stato uno dei giocatori più contesi sul mercato italiano. Alla fine Mattia Liberali, attualmente impegnato agli Europei Under 19, ha fatto la sua scelta.
Nella prossima stagione vestirà la maglia del Como. La società lariana d'altronde era in fortissimo pressing da settimane per convincere il giocatore a sposare il progetto.
Sulle tracce di Liberali si erano messe anche Sassuolo, dove avrebbe ritrovato Aquilani dopo l'esperienza insieme al Catanzaro, e Juventus. Mentre nelle ultimissime ore il Milan ha cercato di riportarlo clamorosamente in rossonero.
Liberali però ha preferito il Como: ma perché? Cosa c'è dietro la sua scelta? E cosa era successo l'anno scorso col Milan?