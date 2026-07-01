Perché Liberali ha scelto il Como e dove può giocare con Fabregas: i motivi della scelta, cosa è successo col Milan

Nelle ultime ore il Milan ha cercato di inserirsi nell'affare e riportare Liberali in rossonero.

Sarebbe bastato d'altronde versare appena tre milioni di euro al Catanzaro ma prima bisognava convincere il giocatore, che appena dodici mesi fa era stato di fatto bocciato.

Nel dicembre 2024 infatti Liberali aveva debuttato in Serie A proprio con la maglia del Milan. Fonseca, allora tecnico rossonero, sembrava credere fortemente nelle sue qualità.

Il contratto di Liberali però era in scadenza nel 2026 e il giocatore ha deciso di non rinnovare, poco convinto dall'idea di essere aggregato alla seconda squadra piuttosto che entrare in pianta stabile nella rosa per la scorsa stagione.

A quel punto la società rossonera ha preferito cederlo subito per evitare di perderlo a costo zero. Liberali è dunque passato al Catanzaro con i calabresi che non hanno pagato il suo cartellino ma si impegnavano a versare al Milan il 50% sulla futura rivendita.

Con l'arrivo di Amorim, che stravede per le qualità di Liberali ed era pronto a metterlo al centro del progetto, il Milan ora è tornato alla carica. Ma nonostante una videocall con Gerry Cardinale la volontà del giocatore non è cambiata: niente ritorno in rossonero. Sulla scelta avrebbe pesato anche la posizione di Zlatan Ibrahimovic all'interno della società, dato che i rapporto con lo svedese non sarebbero idilliaci.