Perché Lewandowski non gioca Barcellona-Inter e quando torna in campo: ci sarà al ritorno a San Siro?

Il centravanti polacco non può scendere in campo nell'andata delle semifinali di Champions League: la situazione in vista della gara di ritorno.

Robert Lewandowski non ci sarà. Al Montjuic, in occasione della gara d'andata delle semifinali di Champions League in programma questa sera contro l'Inter, il centravanti polacco del Barcellona non potrà scendere in campo.

Lewandowski non è stato convocato alla pari di Alejandro Balde e Marc Casadó, che come lui non potranno scendere in campo. Ma è chiaro che, dei tre, è proprio l'assenza dell'ex giocatore del Bayern il principale "rinforzo" per la squadra di Simone Inzaghi.

Perché Lewandowski non gioca Barcellona-Inter? E com'è la sua situazione in vista della partita di ritorno, che si giocherà al Meazza martedì 6 maggio?