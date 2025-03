Inter vs Feyenoord

Lautaro fuori dai titolari di Inzaghi per Inter-Feyenoord: il motivo dell'esclusione dalla formazione chiamata a sfidare gli olandesi in Champions.

Niente Lautaro Martinez nell'11 dell'Inter chiamato a guadagnarsi i quarti di Champions League contro il Feyenoord.

Il capitano nerazzurro non figura nella formazione titolare che Simone Inzaghi ha scelto di opporre agli olandesi per il match di San Siro, valido per il ritorno degli ottavi di finale.

Perché Lautaro non gioca Inter-Feyenoord? Infortunio o turnover?