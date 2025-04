Niente derby d'andata per Lautaro Martinez: l'argentino non ha smaltito l'infortunio ai flessori ed è fuori causa per Milan-Inter di Coppa Italia.

