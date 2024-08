Perché la Juventus vuole Kalulu: dai costi contenuti alla duttilità per Thiago Motta

Dopo aver perso Todibo, la Juventus ha cambiato la sua strategia di mercato e vuole investire in modo diverso per inserire un nuovo difensore.

Si scalda il mercato in casa Juventus: in questi giorni Giuntoli sta lavorando su più piste, dal difensore centrale all'ala d'attacco, passando per l'obiettivo Koopmeiners.

Uno degli obiettivi principali per i bianconeri è proprio un nuovo compagno di reparto per Gleison Bremer, con la Juventus che ha dovuto rinunciare a Todibo (trasferitosi al West Ham).

Ecco allora che il DS della Juventus in queste ore si sta muovendo in modo forte verso Pierre Kalulu, per regalare a Thiago Motta l'innesto necessario per rimpolpare la retroguardia bianconera.