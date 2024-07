Sondaggio dei bianconeri con l'entourage dell'argentino, che ha aperto al trasferimento: ma perché la Juventus pensa a Nico Gonzalez?

Il numero 10 della Fiorentina alla Juventus. Uno scenario clamoroso ma che potrebbe diventare realtà.

I bianconeri, infatti, tra i tanti nomi monitorati in queste settimane per rinforzare il reparto offensivo starebbero seriamente valutando Nico Gonzalez.

L'argentino d'altronde non è più ritenuto incedibile della Fiorentina, anche se trattare con Commisso non sarebbe una passeggiata per Cristiano Giuntoli.

Ma perché la Juventus pensa di acquistare Nico Gonzalez?