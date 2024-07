Tra tattica e tesoretto: perché l'Inter sta per cedere Valentin Carboni al Marsiglia

Valentin Carboni è a un passo dal Marsiglia: Inter pronta a privarsi del suo gioiello, neocampione con l'Argentina in Copa America.

Le strade di Valentin Carboni e dell'Inter stanno per separarsi: al culmine di una lunga trattativa, il club nerazzurro sembra aver trovato l'intesa di massima col Marsiglia per la cessione del talento argentino.

Roberto De Zerbi potrà presto lavorare con un nuovo gioiello: operazione in chiusura sulla base di un prestito oneroso sui 4-5 milioni, con diritto di riscatto fissato ad ulteriori 36 tra un anno.

L'Inter, dal canto suo, sembra intenzionata a voler inserire anche un'altra opzione relativa al possibile riacquisto di Carboni a una cifra di poco superiore a quella stabilita per il riscatto dei francesi: ma dunque perché in Viale della Liberazione si sta decidendo per la cessione del classe 2005?