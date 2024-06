Perchè l'Atalanta vuole prendere Zaniolo: occasione, rilancio e jolly offensivo

La Dea spinge per arrivare all'ex attaccante della Roma: ecco perché il suo arrivo a Bergamo potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

In vista della stagione 2024/25, che la vedrà protagonista in ben cinque competizioni, l'Atalanta cerca un nuovo innesto per il pacchetto offensivo.

In cima alla lista degli uomini di mercato nerazzurri sembrerebbe essere finito Nicolò Zaniolo, individuato come l'obiettivo primario per aggiungere qualità e fisicità al parco attaccanti della Dea.

Reduce da una stagione non troppo esaltante con la maglia dell'Aston Villa, Bergamo potrebbe rappresentare l'occasione giusta per tornare in Serie A

Di seguito andiamo ad analizzare perché l'Atalanta vorrebbe prendere Zaniolo.