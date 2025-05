Perché Kulusevski non ci sarà nella finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United: infortunio o scelta tecnica?

Tottenham Hotspur vs Manchester United

L'ex giocatore della Juventus non farà parte della sfida tra Spurs e Red Devils valevoli per la conquista dell'Europa League 2024/25.

Tottenham e Manchester United si giocano una intera stagione in un'unica partita.

La finale di Europa League significa molto - se non tutto - per entrambe le formazioni, poiché, a causa dell'andamento deludente in Premier League, l'unico accesso alle prossime coppe europee passa dalla vittoria di questo prestigioso trofeo.

Gli Spurs però dovranno fare a meno di uno dei giocatori più importanti, ovvero Dejan Kulusevski: per quale motivo l'ex Juventus non figura tra i convocati di Ange Postecoglou? Infortunio o scelta tecnica?