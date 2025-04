Perché Kean non gioca Cagliari-Fiorentina: infortunio, squalifica o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo della sua assenza

Cagliari vs Fiorentina

L'ex juventino non sarà a disposizione di Palladino e dei viola, impegnati alla Unipol Domus contro i sardi: la motivazione.

Moise Kean non c'è. L'ex attaccante della Juventus non fa parte dell'undici titolare della Fiorentina che, a partire dalle 18.30, proverà a rilanciare le proprie ambizioni europee in casa del Cagliari.

Raffaele Palladino, tecnico viola, ha così deciso di ovviare all'assenza di Kean schierando una coppia d'attacco diversa contro i sardi: a provare a far male al portiere di casa Caprile saranno Beltran e Gudmundsson.

Ma perché Kean non gioca Cagliari-Fiorentina? L'attaccante viola è infortunato, squalificato o si tratta di una scelta tecnica da parte di Palladino?