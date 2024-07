Perché in Inghilterra si dice 'It's coming home' se la Nazionale non ha mai vinto l'Europeo? Il significato

Dopo la finale persa nel 2021 contro l'Italia, l'Inghilterra punta a vincere il primo Europeo della sua storia nella finalissima contro la Spagna.

Tre anni dopo la finale persa contro l'Italia a Wembley, i tifosi inglesi e in generale l'Inghilterra, hanno riproposto il coro e il motto 'It's coming home', ovvero sta tornando a casa. Di cosa parliamo? Della coppa degli Europei, che la squadra di Southgate proverà nuovamente ad ottenere il 14 luglio 2024.

Contro la Spagna, nella finalissima dell'Europeo tedesco, l'Inghilterra proverà a vincere il suo primo titolo continentale, rispetto ad una Roja che in passato ha già avuto modo di conquistare - anche per due volte consecutive - il titolo di miglior squadra.

Its coming home, sta tornando a casa, risuona in Inghilterra, da Londra e Manchester, nonostante la squadra britannica non abbia mai vinto la coppa.