Inter Barella Sucic LautaroGetty Images
Michael Baldoin

Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì dopo la Champions: le Olimpiadi dietro la scelta

La formazione di Cristian Chivu sarà costretta a scendere in campo a San Siro a soli tre giorni dalla sfida di Champions League contro l’Arsenal: alla base della decisione c’è il calendario delle prossime Olimpiadi.

Nelle ultime settimane sono emerse diverse polemiche sul calendario di Serie A, con alcune squadre impegnate nella corsa allo Scudetto costrette ad affrontare partite importanti a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.

Cristian Chivu, però, non è entrato in queste polemiche, sottolineando che non rappresenta un problema scendere in campo ogni tre giorni, accettando quanto stabilito dalla Lega Calcio.

Il dato curioso riguarda i nerazzurri, scesi in campo martedì nella sfida di Champions League contro l'Arsenal e nuovamente venerdì 23 gennaio contro il Pisa, nel match che apre la 22ª giornata di Serie A.

Ma perché i nerazzurri non giocano sabato o domenica? La risposta è legata all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

  • L'INTER TORNA IN CAMPO DI VENERDÌ DOPO LA CHAMPIONS LEAGUE

    Dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal in Champions League, l'Inter affronterà il Pisa, nuovamente a San Siro, nel match che apre la 22ª giornata.

    I nerazzurri, che hanno disputato l’impegno europeo martedì come il Napoli, saranno costretti a scendere in campo appena tre giorni dopo, venerdì.

    Il Napoli, invece, volerà a Torino per affrontare la Juventus nel tardo pomeriggio di domenica.

  • PER QUALE MOTIVO INTER-PISA NON SI GIOCA SABATO O DOMENICA?

    Il motivo per cui Inter-Pisa non si gioca nel weekend è legato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

    Come accaduto per Milan-Como, inizialmente prevista in altri orari e poi spostata, lo stadio San Siro non sarà disponibile.

    A partire dalla mattina di sabato 24 gennaio, infatti, lo stadio verrà allestito in vista della cerimonia di apertura di venerdì 6 febbraio.

  • PER QUANTO TEMPO SAN SIRO NON SARÀ DISPONIBILE?

    Allo stadio Meazza di San Siro, dunque, non verranno disputate partite per un determinato periodo.

    Inter e Milan non avranno a disposizione il loro stadio di casa da sabato 24 gennaio fino al weekend del 7-8 febbraio, in quanto il 6 febbraio è prevista la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

    Lo stadio tornerà completamente disponibile a partire dalla settimana successiva.

  • DOVE SI GIOCA INTER-TORINO?

    Per l'Inter, la partita contro il Pisa non è l'unica a subire modifiche a causa delle Olimpiadi.

    Mercoledì 4 febbraio, infatti, i nerazzurri ospiteranno il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia, ma non a San Siro, che sarà indisponibile.

    La gara si disputerà regolarmente a Monza, all'U-Power Stadium. La formazione di Chivu tornerà a giocare davanti ai propri tifosi in occasione del Derby d'Italia contro la Juventus, nel weekend del 15 febbraio, valido per la 25ª giornata.

