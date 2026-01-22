Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì dopo la Champions: le Olimpiadi dietro la scelta

Allo stadio Meazza di San Siro, dunque, non verranno disputate partite per un determinato periodo.

Inter e Milan non avranno a disposizione il loro stadio di casa da sabato 24 gennaio fino al weekend del 7-8 febbraio, in quanto il 6 febbraio è prevista la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Lo stadio tornerà completamente disponibile a partire dalla settimana successiva.