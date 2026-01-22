Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì dopo la Champions: le Olimpiadi dietro la scelta

Nelle ultime settimane sono emerse diverse polemiche sul calendario di Serie A, con alcune squadre impegnate nella corsa allo Scudetto costrette ad affrontare partite importanti a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.
Cristian Chivu, però, non è entrato in queste polemiche, sottolineando che non rappresenta un problema scendere in campo ogni tre giorni, accettando quanto stabilito dalla Lega Calcio.
Il dato curioso riguarda i nerazzurri, scesi in campo martedì nella sfida di Champions League contro l'Arsenal e nuovamente venerdì 23 gennaio contro il Pisa, nel match che apre la 22ª giornata di Serie A.
Ma perché i nerazzurri non giocano sabato o domenica? La risposta è legata all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.