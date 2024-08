Perché Iling-Junior torna subito in Italia, al Bologna? Cosa non ha funzionato all’Aston Villa

Iling-Junior ha lasciato l’Aston Villa, club che lo ha acquistato dalla Juve a luglio: ma cosa non ha funzionato nella sua avventura in Inghilterra?

Il suo ritorno in Italia a poche settimane dall’approdo all’Aston Villa è stata sicuramente una delle grandi sorprese di questa fase finale di calciomercato.

Dopo aver salutato la Juventus per volare in Premier League, Samuel Iling-Junior riparte nuovamente dalla Serie A. Nella prossima stagione infatti giocherà con il Bologna, società che lo ha prelevato in prestito secco dagli inglesi per metterlo a disposizione di Vincenzo Italiano.

Ma cosa non ha funzionato nella brevissima avventura di Samuel Iling-Junior all’Aston Villa?