Perché il St. Pauli ha lasciato 'X'? È il primo club a lasciare il social di Musk: “Macchina dell’odio, diffonde razzismo”

Con una nota ufficiale, il club di Amburgo ha annunciato la decisione di non pubblicare più aggiornamenti sulla piattaforma di Elon Musk.

Il St. Pauli, storico club tedesco noto per il suo impegno sociale e i valori progressisti, ha deciso di abbandonare l’utilizzo attivo della piattaforma X, ex Twitter.

La decisione rappresenta un chiaro segnale di protesta contro le recenti trasformazioni della piattaforma, attribuite alla gestione di Elon Musk.

Sebbene gli account del club in tedesco e in inglese non siano stati eliminati, resteranno inattivi per preservare il patrimonio dei contenuti pubblicati negli ultimi 11 anni.

Quella tedesca è la prima grande società calcistica a prendere una decisione drastica in questa direzione e lanciare un messaggio forte e chiaro.