Perché il recupero di Rabiot è fondamentale per il Milan di Allegri: senza il francese meno vittorie e più goal subiti

Rieccolo, finalmente. Massimiliano Allegri può riabbracciare Adrien Rabiot, suo pupillo fin dai tempi della Juventus.

Il centrocampista francese, d'altronde, in estate ha scelto il Milan anche se non soprattutto grazie al tecnico livornese col quale si era trovato benissimo a Torino.

E l'avvio di stagione in rossonero è stato decisamente positivo. Rabiot è subito diventato un punto fermo anche al Milan prima dell'infortunio.

Ora però il peggio è alle spalle così il francese dovrebbe tornare titolare domenica sera proprio nella partita più sentita, ovvero il derby contro l'Inter: ma perché Rabiot è così importante per il Milan?