Lelio Donato

Perché il recupero di Rabiot è fondamentale per il Milan di Allegri: senza il francese meno vittorie e più goal subiti

Rabiot è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe tornare titolare nel derby contro l'Inter. Ecco perché il suo recupero è fondamentale per il Milan: lo dicono i numeri.

Rieccolo, finalmente. Massimiliano Allegri può riabbracciare Adrien Rabiot, suo pupillo fin dai tempi della Juventus.

Il centrocampista francese, d'altronde, in estate ha scelto il Milan anche se non soprattutto grazie al tecnico livornese col quale si era trovato benissimo a Torino.

E l'avvio di stagione in rossonero è stato decisamente positivo. Rabiot è subito diventato un punto fermo anche al Milan prima dell'infortunio.

Ora però il peggio è alle spalle così il francese dovrebbe tornare titolare domenica sera proprio nella partita più sentita, ovvero il derby contro l'Inter: ma perché Rabiot è così importante per il Milan?

  • COME STA RABIOT

    Adrien Rabiot è fuori ormai da un mese a causa di un problema fisico accusato durante la pausa di ottobre con la Francia.

    Inizialmente l'infortunio del centrocampista rossonero sembrava di poco conto, ma il soleo impone massima prudenza e come nel caso di Leao al Milan nessuno ha voluto correre rischi.

    Rabiot ha così saltato le ultime cinque partite di campionato ed è rimasto a Milanello durante la sosta. Da martedì 18 novembre è quindi tornato ad allenarsi in gruppo.

  • LEADER E TRASCINATORE

    La presenza di Adrien Rabiot in mezzo al campo si fa sentire, sia per gli avversari che per i compagni di squadra.

    Il francese nel corso degli anni è cresciuto notevolmente come leadership diventando un trascinatore. Ma anche un punto fermo a cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà.

    "La società è stata brava a inserire un giocatore internazionale come Rabiot. Ha fatto alzare il livello di competitività nella squadra" diceva qualche settimana fa Allegri in conferenza. Chiaro, no?

    Grazie al suo fisico imponente e allo strappo potente, inoltre, Rabiot sa fare ripartire velocemente la squadra in proiezione offensiva con le sue classiche sgroppate palla al piede. Non un dettaglio nel gioco di Alllegri.

  • I NUMERI DEL MILAN SENZA RABIOT

    Ma com'è andato il Milan senza Adrien Rabiot?

    I numeri, come sempre, raccontano più di mille parole quanto sia diventato importante il francese per la squadra rossonera in poche settimane.

    Nelle ultime cinque partite di campionato, infatti, il Milan ha vinto solo due volte pareggiando le restanti tre. 

    Ancora più impressionanti sono i numeri difensivi: i rossoneri senza Rabiot in campo hanno incassato ben sei goal in cinque partite, a fronte della sola rete incassata col francese nelle precedenti quattro giornate.

    Rabiot insomma assicura maggiore solidità ma fa anche giocare meglio la squadra, garantendo più copertura ad esempio al talento di Modric in mezzo al campo.

  • RABIOT GIOCA TITOLARE NEL DERBY?

    Come detto Rabiot è rientrato in gruppo martedì 18 novembre e se non ci saranno intoppi tornerà a disposizione di Allegri.

    Il francese verrà sicuramente convocato dunque per il derby di domenica 23 novembre contro l'Inter e quasi certamente giocherà titolare a centrocampo.

    Difficile infatti immaginare che Allegri rinunci a Rabiot in una delle partite più importanti di tutta la stagione per i tifosi rossoneri. Ma non solo.

    Una vittoria contro l'Inter, infatti, rilancerebbe il Milan in chiave Scudetto permettendo al Diavolo di superare nuovamente proprio i nerazzurri in classifica.

