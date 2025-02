Como vs Juventus

Arrivato l’ultimo giorno di calciomercato dal Newcastle, il nuovo difensore della Juventus Kelly non si è allenato con i nuovi compagni: il motivo.

Calciomercato ormai concluso e concentrazione da adesso in avanti rivolta solo al campo. La Juventus quest’oggi si è allenata alla Continassa in vista della sfida contro il Como, gara che venerdì sera inaugurerà la ventiquattresima giornata di Serie A.

Thiago Motta ha potuto lavorare anche con i nuovi acquisti arrivati durante questa sessione di calciomercato: in campo si è regolarmente visto Renato Veiga, difensore che ha già giocato titolare contro l’Empoli, così come Kolo Muani, ormai insostituibile o quasi al centro dell’attacco, e Alberto Costa.

Non si è allenato invece con i compagni l’ultimo arrivato in casa bianconera, ovvero Lloyd Kelly: il difensore inglese è rimasto a bordocampo per tutta la seduta.

Ma come mai l’ex Newcastle non ha partecipato alla seduta di lavoro? Sarà a disposizione di Thiago Mptta per Como-Juventus?