Perché il Napoli vuole Giovane: dalla cessione di Lang al ruolo con Conte

Accelerata del Napoli per Giovane Santana.
Il gioiello del Verona, esploso in pochi mesi dal suo arrivo in Italia dopo essersi svincolato dal Corinthians, rappresenta il nuovo obiettivo numero uno degli azzurri per rinforzare il reparto avanzato.
Complice l'imminente cessione di Noa Lang al Galatasaray, Antonio Conte vedrà la coperta accorciarsi ulteriormente: ecco perché urge intervenire in entrata, con l'obbligo di operare a saldo zero. Giovane, dunque, può arrivare in seguito alla partenza dell'olandese destinazione Istanbul.
Perché il Napoli ha deciso di sferrare l'assalto al brasiliano dell'Hellas?