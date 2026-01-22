Pubblicità
Giovane VeronaGetty Images
Claudio D'Amato

Perché il Napoli vuole Giovane: dalla cessione di Lang al ruolo con Conte

Il Napoli ha messo la freccia per Giovane Santana, gioiello del Verona: l'attaccante brasiliano può sostituire Lang nelle scelte offensive di Conte.

Accelerata del Napoli per Giovane Santana.

Il gioiello del Verona, esploso in pochi mesi dal suo arrivo in Italia dopo essersi svincolato dal Corinthians, rappresenta il nuovo obiettivo numero uno degli azzurri per rinforzare il reparto avanzato.

Complice l'imminente cessione di Noa Lang al Galatasaray, Antonio Conte vedrà la coperta accorciarsi ulteriormente: ecco perché urge intervenire in entrata, con l'obbligo di operare a saldo zero. Giovane, dunque, può arrivare in seguito alla partenza dell'olandese destinazione Istanbul.

Perché il Napoli ha deciso di sferrare l'assalto al brasiliano dell'Hellas?

  • GIOVANE-NAPOLI: CIFRE E FORMULA

    Partenopei e scaligeri stanno ragionando sulla formula dell'operazione, con le parti ancora alla ricerca di un eventuale accordo: il Napoli propone un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Verona punta ad inserire l'obbligo. Ad ogni modo, per far proprio il cartellino di Giovane gli azzurri dovrebbero sborsare 20 milioni di euro.

    Tra il calciatore e la società campana, invece, l'intesa pare essere già stata raggiunta.

  • SFUMATE ATALANTA E ROMA, SFIDA ALLA LAZIO

    Con Atalanta e Roma uscite dalla corsa al verdeoro classe 2003 dopo i rispettivi acquisti di Raspadori, Malen e Robinio Vaz, il club di De Laurentiis ha nella Lazio la principale antagonista: i biancocelesti stanno corteggiando Giovane da giorni ed hanno proposto ai gialloblù uno scambio con Belahyane, il quale tornerebbe all'ombra dell'Arena.

    L'affondo convinto del Napoli, però, rischia di rovinare i piani di Lotito e Fabiani e far virare il brasiliano verso i campioni d'Italia.

  • PERCHÉ IL NAPOLI VUOLE GIOVANE

    Giovane è balzato in cima alla lista dei preferiti del Napoli per l'attacco poiché si tratta di un profilo futuribile (ha 22 anni), di assoluta qualità ed ampiamente funzionale agli schemi di Conte.

    Soprattutto col nuovo 3-4-2-1, il talento brasiliano - mancino di piede - troverebbe collocazioni in più d'una mattonella avanzata dello scacchiere disegnato dall'allenatore salentino per far fronte all'emergenza infortuni.

  • IL RUOLO DI GIOVANE NEL NAPOLI: DOVE GIOCHEREBBE?

    Qualora l'affare Giovane-Napoli dovesse concretizzarsi, l'ex Corinthians rappresenterebbe una pedina ideale da inserire negli schemi azzurri: tra le linee può occupare entrambe le caselle destinate ai trequartisti, ma grazie a struttura (è alto 1 metro e 84), capacità di attaccare gli spazi e vedere la porta non va nemmeno escluso un eventuale impiego da finto centravanti in sostituzione di Hojlund.

  • LE STATISTICHE DI GIOVANE: PRESENZE, GOAL E ASSIST

    Presenze: 23

    Goal: 3

    Assist 4:

    Minuti giocati: 1631

0