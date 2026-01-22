Perché il Napoli vuole Giovane: dalla cessione di Lang al ruolo con Conte

Con Atalanta e Roma uscite dalla corsa al verdeoro classe 2003 dopo i rispettivi acquisti di Raspadori, Malen e Robinio Vaz, il club di De Laurentiis ha nella Lazio la principale antagonista: i biancocelesti stanno corteggiando Giovane da giorni ed hanno proposto ai gialloblù uno scambio con Belahyane, il quale tornerebbe all'ombra dell'Arena.

L'affondo convinto del Napoli, però, rischia di rovinare i piani di Lotito e Fabiani e far virare il brasiliano verso i campioni d'Italia.